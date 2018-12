Here are the 2018 Kansas All-State high school football teams

Class 6A

Pos. Player School Height Weight Year QB Graham Mertz Blue Valley North 6-4 205 Sr. RB Kevontae McDonald Manhattan 6-0 190 Sr. RB Daymonn Sanchez Olathe North 6-0 175 Sr RB Tre Washington Derby 5-10 195 Jr. WR David Brown Blue Valley West 6-1 170 Jr. WR Cameron Burt Blue Valley North 6-4 185 Sr. OL Bryce Atkinson Derby 6-2 220 Sr. OL Jacob Dice Olathe North 6-0 245 Sr. OL Seth Falley Campus 6-3 280 Sr. OL Jack Stallard Blue Valley North 6-4 240 Sr. OL Talor Warner Gardner-Edgerton 6-4 250 Jr. DL David Hernandez Manhattan 6-4 235 Sr. DL Isaac Keener Derby 6-2 245 Sr. DL Reid Spachman Blue Valley North 6-2 200 Jr. LB Jax Dineen Lawrence Free State 5-11 230 Sr. LB Jay Fisher Derby 6-1 205 Sr. LB Quinton Hicks Campus 6-2 230 Sr. LB Tony Lunson Olathe South 5-10 195 Jr. DB Dax Benway Derby 6-0 175 Sr. DB Keenan Garber Lawrence Free State 5-11 170 Sr. DB Jai Haynes Olathe South 5-8 160 Sr. DB Hunter Igo Derby 6-0 165 Sr. K Parker Willis Shawnee Mission East 6-3 190 Sr. P Jackson Syring Derby 6-1 165 Sr.

Honorable Mention

QB – Carlos Acosta, Garden City, Sr.; DeAndre Anderson, Topeka, Sr.; Da’Vonshai Harden, Topeka, Jr.; Zion Parks, Wichita West, Sr.; Jack Roberts, Shawnee Mission South, Sr.; Jordan White, Washburn Rural, Sr.;

Premium content for only $0.99 For the most comprehensive local coverage, subscribe today.

RB – Ky Thomas, Topeka, Jr.; Carlos Acosta, Garden City, Sr.; Jacqez Barksdale, Topeka, Sr.; Arland Bruce IV, Olathe North, So.; Jaylen Carter, Washburn Rural, Sr.; Tony Friends, Shawnee Mission East, Jr.; Luke Jennings, Gardner-Edgerton, Sr.; Teven McKelvey, Gardner-Edgerton, Jr.; Reshon Amauri Pesek-Hickson, Blue Valley North, Sr.; Xavier Sellers, Wichita West, Sr.; Joe Williams III, Wichita North, Jr.

14 WR/TE – Billy Conaway, Shawnee Mission North, Sr.; Cameron Green, Blue Valley, Sr.; Tyler Kahmann, Campus, Sr.; Erik Roberts, Blue Valley North, Sr.; Davin Simms, Derby, So.; Preston Williams, Washburn Rural, Sr.

OL – Sunseer Bland, Topeka, Sr.; Refugio Chairez, Garden City, Jr.; Alex Conn, Derby, Jr.; Turner Corcoran, Lawrence Free State, Jr.; Tre Eaton, Olathe South, Sr.; Marcos Fisher, Dodge City, Sr.; Tristan Geddes, Hutchinson, Sr.; Max Kiracofe, Manhattan, Sr.; Joe Krause, Shawnee Mission East, Jr.; Thomas Kucera, Wichita North, Sr.; Kort Mattison, Washburn Rural, Jr.; Christian Schlepp, Manhattan, Sr.; Dan Scott, Shawnee Mission East, Sr.; Peyton Potts, Blue Valley Northwest, Sr.; Kevin Washington, Derby, Jr.

DL – Andrew Adams, Gardner-Edgerton, Sr.; Grant Cooney, Topeka, Sr.; Evan Darville, Dodge City, Sr.; Tyler Dorsey, Derby, Jr.; Gage Gulley, Gardner-Edgerton, Sr.; Lovette Epelle, Lawrence Free State, Jr.; Cameron Harris, Topeka, Sr.; Damien Ilalio, Manhattan, So.; Asaph Jewson, Lawrence, Sr.; Dante Smith Posey, Shawnee Mission West, Sr.;

LB – Jeremiah Brown, Wichita West, Jr.; Andrew Dumas, Olathe Northwest, Sr.; Tim Foster, Blue Valley North, Jr.; Robert Houston, Manhattan, Sr.; Carson Klingerman, Topeka, Sr.; Tyler Ladson, Washburn Rural, Sr.; Kaleb LaPoint, Garden City, Sr.; Cade Lindsey, Derby, Sr.; Reece Morss, Garden City, Sr.; Jalen Nash, Free State, Sr.; Jacob Ormsby, Derby, Sr.; Darrin Robertson, Gardner-Edgerton, Sr.; Tyler Stottle, Shawnee Mission East, Sr.; Jackson Syring, Derby, Sr.; Tyler Toliver, Manhattan, Sr.; Alex Totta, Blue Valley, Sr.

DB – Migc Aiyanyor, Derby, Sr.; DeAndre Anderson, Topeka, Sr.; Malik Berry, Free State, Jr.; Javontez Brime, Junction City, Sr.; Cameron Harvey, Campus, Sr.; Shawn Marquis, Washburn Rural, Jr.; Moore, Manhattan, Sr.; Davonte Pritchard, Gardner-Edgerton, So.; Devin Stoker, Olathe North, Sr.;

K/P – Gregorio Leonardo, Topeka, Jr.; Landon White, Wichita Southeast, Jr.

Class 5A

Pos. Player School Height Weight Year QB Reagan Jones Wichita Northwest 6-1 180 Jr. RB Breece Hall Wichita Northwest 6-2 215 Sr. RB Taylon Peters Salina Central 5-10 200 Sr RB Tank Young St. Thomas Aquinas 5-7 170 So. WR Alex Schremmer Great Bend 5-10 155 Jr. TE Clay Cundiff Bishop Carroll 6-4 240 Sr. OL Nic DeVore Maize 6-1 270 Sr. OL Cody Fayette Maize South 6-6 287 Jr. OL Joe Michalski St. Thomas Aquinas 6-6 280 Sr. OL Jaeden Roberts St. Thomas Aquinas 6-6 338 So. OL Javon Wheeler Wichita Northwest 5-10 214 Jr. DL Javier Derritt St. Thomas Aquinas 6-3 282 Sr. DL Marcus Hicks Wichita Northwest 6-6 245 Sr. DL Noah Stanton Maize 6-1 220 Jr. LB Josh Carter Wichita Northwest 5-10 210 Sr. LB Zach Goodeyon St. Thomas Aquinas 6-3 240 Sr. LB Sam Payne Topeka Seaman 5-9 195 Sr. LB Chase Shryock Mill Valley 6-1 190 Sr. DB Ben Driver Salina Central 6-1 190 Sr. DB Jayden Russell St. Thomas Aquinas 6-3 187 Sr. DB Scott Valentas Kapaun Mt. Carmel 6-3 195 Sr. DB Dallas Williams De Soto 5-11 150 Jr. K David Kemp Andover 5-10 170 So. P Caleb Grill Maize 6-3 180 Sr.

Honorable Mention

QB – K’Vonte Baker, Wichita Heights, Sr.; Koy Brack, Great Bend, Sr.; Colton Davis, Newton, Sr.; Alex Howard, KC Washington, Sr.; Palmer Hutchinson, Hays, Sr.; Jackson Kavanagh, Salina Central, Jr.; Zac Krause, Olathe West, Sr.; Jackson Miller, De Soto, So.; Jack Moellers, St. James Academy, Jr.; Aiden Niedens, Bishop Carroll, So.; Jordan Preston, Mill Valley, Sr.; Jace Stewart, Emporia, Sr.

RB – Hayden Brown, Hays, Jr.; Syris Dunlap, Liberal, Jr.; Mason Edwards, Maize South, Jr.; Gage Fritz, Great Bend, Jr.; Roy Johnson, Wichita Northwest, Sr.; Konner McQuillan, Lansing, Sr.; Jackson Nichols, Bishop Carroll, Sr.; Jaylin Richardson, KC Schlagle, Jr.;

WR/TE – Mason Baalman, Bishop Carroll, Sr.; Billy Bartlett, Blue Valley Southwest, Sr.; Tyce Brown, Shawnee Heights, Sr.; Preven Christon, Maize, Jr.; Connor Delong, Olathe West, Jr.; Conner Flynn, De Soto, Sr.; Ty Garrett, Salina South, Jr.; Markeith Grayson Jr., KC Washington, Jr.; Reneaux Jackson, KC Turner, Sr.; Zion Jones, Wichita Northwest, Sr.; Keegan Sturdy, De Soto, Sr.; Jacob Schmitz, Kapaun, Sr.; Quin Stewart, Salina Central, Jr.; Spencer Stewart, Emporia, Sr.; Logan Talley, Mill Valley, Sr.; Nolan Veenis, Maize South, Sr.; Brian Wright, Topeka West, Sr.

OL – Patrick Altenor, Kapaun Mt. Carmel, Sr.; Victor Berumen, De Soto, Sr; Payton Doll, Great Bend, Sr.; Houston Griffitts, Salina Central, Jr.; Stuart Habbart, Eisenhower, Sr; Brent Hart, Topeka Seaman, Sr.; Devin Haynes, De Soto, Sr.; Myles Livingston, Emporia, Sr.; Max Kalny, St. James Academy, Jr.; Jared Kerr, Topeka Seaman, Sr.; Michael Mashburn, De Soto, Sr.; Sam Niedens, Bishop Carroll, Sr.; Hayden Pauls, Emporia, Jr.; Tristin Reasoner, Wichita Northwest, Jr.; Logan Schulte, Hays, Sr.; Kord Thompson, Andover, Sr.; Luke Zegunis, Olathe West, So.

DL – Paul Beasley, KC Schlagle, Sr.; Calvin Benefiel, Maize South, Jr.; Brady Bockover, Bishop Carroll, Sr.; Hayden Cole, Kapaun Mt. Carmel, Sr.; LJ Flax, Eisenhower, Sr.; Kyle Haas, Maize, So.; Isaac Mitchell, Salina South, Sr.; Drayton Foster, Topeka Seaman, Jr.; Wyatt Grable, St. James Academy, Sr.; Connor Hall, Andover, Jr.; Ethan Kremer, Mill Valley, So.; Adam Askill, De Soto, Sr.; Josh McElroy, Wichita Northwest, Sr.; Jayden Miller, Salina South, Sr.; Brett Pine, Lansing, Sr.; Keaton Ricke, Bishop Carroll, Sr.; Matthew Roberts, St. Thomas Aquinas, Jr.; Christian Roth, Mill Valley, Sr.; Riley Wagner, Emporia, Jr.; Zyree White, Shawnee Heights, Sr.

LB – Luke Barger, De Soto, Sr.; Cameron Bates, KC Turner, Sr.; Beau Baumgartner, Emporia, Jr.; Jagger Blubaugh, Eisenhower, Sr.; Jordan Bridgette, Lansing, Sr.; Chandler Goodnight, Andover, Fr.; Jamir Johnson, Wichita Heights, Sr.; Cade Lautt, St. James Academy, Jr.; Bo Meisenheimer, St. Thomas Aquinas, Sr.; Manowa Ngenzirabona, KC Schlagle, Sr.; Ashton Ngo, Andover, So.; Blake Penka, Great Bend, Sr.; Carson Shively, Maize, Sr.; Sage Sieperda, Mill Valley, Sr.; Landon Zwiesler, Bishop Carroll, Sr.

DB – Cai Clavert, Salina South, Sr.; Kordon Harris, St. Thomas Aquinas, Jr.; Dalton Miller, Great Bend, Jr.; Ben Hanson, Mill Valley, Sr.; Keaton Markley, Hays, Sr.; Jamar Martin, Wichita Northwest, Jr.; Trevion Mitchell, Maize South, Jr.; Tanner Ohnmeis, Maize, Sr.; Chance Omli, Eisenhower, Sr.; Kaden Roy, Eisenhower, Sr.; max Seibolt, St. Thomas Aquinas, Sr.;

K/P – Brock Hillebert, Topeka Seaman, Sr.; Joe O’Leary, St. Thomas Aquinas, Sr.; Dominik Stadlman, Blue Valley Southwest, Jr.

Class 4A

Pos. Player School Height Weight Year QB Kyler Hoppes McPherson 6-0 172 Sr. RB Brison Cobbins Bishop Miege 5-8 172 Jr. RB Jace Kinnamon McPherson 5-11 200 Sr. RB Austin Moore Louisburg 6-1 215 Sr. WR Gabe Hoover McPherson 6-1 175 Sr. WR Dylan White Pittsburg 6-1 182 Sr. OL Devin Haynes De Soto 6-1 260 Sr. OL Taylor Poitier Bishop Miege 6-3 258 Sr. OL Tylor Poitier Bishop Miege 6-1 227 Sr. OL Cole Sample Tonganoxie 6-3 285 Jr. OL Brayden White Louisburg 6-4 245 Jr. DL Zeke Howell Goddard 6-0 190 Jr. DL Khalil Lisbon McPherson 6-5 245 Sr. DL Jalen Williams Bishop Miege 6-4 225 Sr. LB Jerek Butcher Pittsburg 6-0 235 Sr. LB Dhimani Butler Goddard 5-11 220 Jr. LB Dylan Downing Bishop Miege 6-2 229 Sr. LB Dylan Jordan Pittsburg 6-3 210 Sr. DB Tyques Agnew-Whitten Bishop Miege 6-1 205 Jr. DB Brandon Ahart KC Piper 5-7 175 So. DB Jakob Feil McPherson 5-6 150 Jr. DB Larry Wilson Valley Center 5-8 150 Jr. K Gentry Cole Goddard 5-9 170 Sr. P Sam Thomas Andover Central 6-2 190 Sr.

Honorable Mention

QB – Ty Bowman, Chanute, Jr.; Matt Campbell, Fort Scott, Sr.; Easton Dean, Labette County, Sr.; Sam Pedrotti, Bishop Miege, Sr.; Ty Roark, Pittsburg, Sr.; Kyler Semrad, Goddard, So.; Devin Walker, Ulysses, Sr.; Dalton White, KC Piper, Sr.

RB – Ben Bannister, Goddard, Sr.; Blue Caplinger, Louisburg, Sr.; Cole Diffenbaugh, Mulvane, Jr.; Nolan Ford, Basehor-Linwood, Sr.; Grey Hatfield, Wellington, Sr.; Bryce Krone, Bonner Springs, Jr.; Korbin Riedel, Tonganoxie, Sr.;

WR/TE – Xavier Bell, Andover Central, Jr.; Hudson Bentley, Bishop Miege, Sr.; Dylan Donnelly, Basehor-Linwood, Sr.; Drew Ellis, Mulvane, Sr.; Brennen Feeback, Spring Hill, Sr.; Kale Irwin, Labette County, Sr.; Corbett Kimberlin, Chanute, Sr.; Blake Mitchell, Goddard, Jr.; Victor Perez, Ulysses, Sr.; Dalton Rapp, Rose Hill, Sr.; Montez Robinson, Arkansas City, Sr.; AJ Watson, Bonner Springs, Sr.; Phillippe Wesley, Bishop Miege, So.; Chandler Wiard, McPherson, Sr.

OL – Ian Carpenter, Andover Central, Sr.; Javier Castillo, Paola, Jr.; Mason Crouch, Fort Scott, Sr.; Brandon Dandurand, Mulvane, Sr.; Jake Fredrickson, Buhler, Jr.; Josh Meurer, Bishop Miege, Sr.; Quinn Nichols, Baldwin, Sr.; Michael Rider, Goddard, Sr.; Braden Struble, Wellington, Sr.; Blake Tucker, Basehor-Linwood, Sr.; Dawson Van Goethem, McPherson, Sr.; Brayden White, Louisburg, Jr.; LeMoses White, Louisburg, Sr.;

DL – Brandon Barrager, Coffeyville, Sr.; Cooper Beebe, KC Piper, Sr.; Clayton Essex, Paola, Jr.; Jace Friesen, Basehor-Linwood, Sr.; Kade Funston, Abilene, Jr.; Cion Harris, Basehor-Linwood, Jr.; Jarrett Shoemaker, Fort Scott, Sr.; Caleb Haggard, Labette County, Jr.; Jeffery Schartz, Paola, Sr.; Cody Stuffelbean, McPherson, Jr.; Kiefer Tucker, Louisburg, Sr.; Adam Whitson, Buhler, Sr.; Trenton Willert, Goddard, Sr.

LB – Austin Coulson, Basehor-Linwood, Sr.; Trey Degarmo, Andover Central, jr.; Nolan Ewing, Spring Hill, Sr.; Kam’Ron Gonzalez, Goddard, Sr.; Isaac Hilt, Wellington, Jr.; Koy Kenny, Ulysses, So.; Brandon Martin, KC Piper, So.; Zach McCarty, Labette County, Sr.; Alex Michaud, Fort Scott, Sr.; Brendan Ohlmeier, Paola, Sr.; Drake Pray, Tonganoxie, Sr.; Ian Stubbs, Buhler, Jr.; Sam Thomas, Andover Central, Sr.; Mason Thrash, McPherson, Jr.; Mikey Welsh, Bishop Miege, Jr.; Honestee Whittaker, McPherson, Sr.; Jack Wiens, Andover Central, jr.

DB – Kyle Alcanter, Basehor-Linwood, Sr.; Dylan Boothe, Buhler, Sr.; Gentry Cole, Goddard, Sr.; Gavin Elston, Eudora, Sr.; Caleb Hentzen, Labette County, Sr.; Joel Kafka, Pittsburg, Sr.; Nasjon Porter, Bonner Springs, Sr.; Jaylen Scruggs, Bishop Miege, Sr.; DeAndre Washington, Wellington, Sr.; Noah Villareal, Bonner Springs, Sr.; Rishi Rattan, Bishop Miege, Jr.;K/P – Jacob Adams, Chanute, Jr.; Dylan Downing, Bishop Miege, Sr.; Bear Gardner, Spring Hill, Jr.; Tyler Kohls, Augusta, So.; Nathan Parkison, Basehor-Linwood, Jr.; Kevin Scott, Atchison, Sr.; Ryan Wokutch, Paola, Jr.

Class 3A

Pos. Player School Height Weight Year QB J.C. Shelton Galena 5-9 170 Sr. RB Scott Grider Halstead 5-10 185 Jr. RB Tim Lambert Smoky Valley 6-2 170 Sr. RB Travis Theis Pratt 5-9 194 Sr. WR Jacob Backus Marysville 6-0 160 Sr. TE Mason Fairchild Andale 6-5 250 Sr. OL Sam Chambers Prairie View 6-0 200 Sr. OL Spencer Funk Perry-Lecompton 6-3 195 Sr. OL Cooper VenJohn Andale 6-2 220 Sr. OL Kyle Sherwood Scott City 5-10 215 Sr. OL Elliott Strahm Sabetha 6-2 270 Sr. DL Logan Ebert Wamego 6-0 167 Sr. DL Wyatt Hayes Scott City 6-0 190 Sr. DL Pene Saili Jefferson West 6-1 225 So. LB Garron Champoux Marysville 5-11 190 Jr. LB Kadence Riner Pratt 5-10 165 Sr. LB Cauy Rokey Sabetha 6-2 220 Sr. LB Joel Schibi Parsons 6-0 180 Sr. DB Braeden Cox Sabetha 5-10 150 Sr. DB Scotti Easter Andale 6-1 175 Jr. DB Daquan Johnson Parsons 5-10 145 Jr. DB Brett Winsor Pratt 6-3 165 Sr. K Daniel Sanchez Pratt 5-11 130 Sr. P Joseph Gruber Sabetha 6-0 195 Sr.

Honorable Mention

QB – Jake Beckmann, Frontenac, Jr.; Tanner Cash, Clearwater, So.; Cameron Cox, Hesston, Sr.; Gage Friess, Parsons, Sr.; Cooper Galvan, Clay Center, Jr.; Izek Jackson, Chapman, Sr.; Dalton Kellum, Perry-Lecompton, Sr.; Trey Richey, Caney Valley, Jr.; Brandon Schroedl, Marysville, Jr.; Zach Vance, Wellsville, Sr.; Trey White, Baxter Springs, Sr.;

RB – Joseph Gruber, Sabetha, Sr.; Dalton Harvey, Chapman, Sr.; Wyatt Hayes, Scott City, Sr.; Atreyau Hornbeak, Marysville, Jr.; Kooper Lawson, John Molitor, Kingman, Sr.; Marysville, Sr.; Kadence Riner, Pratt, Sr.; Parker Roth, Hesston, Sr.; Taybor Vetter, Wamego, Jr.;

WR/TE – River Amos, Holcomb, Sr.; Mark Hedstrom, Trinity Academy, Jr.; Patch Loadholtz, Parsons, Sr.; Colton Mallonee, Perry-Lecompton, Sr.; Paxton Meares, Collegiate, Sr.; Michael Moreno, Hiawatha, Jr.; Quinn Neuenswander, Jefferson West, Jr.; Trey Pivarnik, Topeka Hayden, So.; Grady Toews, Hesston, Sr.; Evan Troike, Girard, Sr.; Brett Winsor, Pratt, Sr.; Davonte Yates, Parsons, Sr.

OL – Otis Costlow, Santa Fe Trail, Sr.; Chase Cupp, Scott City, Sr.; Dylan Fields, Galena, Jr.; Daniel Hernandez, Topeka Hayden, Sr.; Creighton Johnson, Beloit, Jr.; Daymon Kepley, Holcomb, Sr.; Alex Koehn, Hesston, Sr.; Raiden Kohman, Pratt, Sr.; Parker Meats, Burlington, Jr.; Kane Milford, Kingman, Sr.; Ethan Moreland, Caney Valley, Jr.; Corby Nisly, Haven, Sr.; Levi Nordhus, Marysville, Sr.; River Paul, Beloit, Sr.; Braydon Roberts, Sr.; Dakota Rose, Caney Valley, Sr.; Wyatt Schrag, Pratt, Sr.; Ethan Shackelford, Andale, Sr.; Trasen Snavely, Holton, Sr.; Kel Stroud, Chapman, Jr.; Ethan Wampler, Smoky Valley, Sr.; Nic Zimmerman, Iola, Sr.

DL – Kamden Brownlee, Sabetha, Sr.; Evan Dean, Santa Fe Trail, Jr.; Landon Gegen, Cheney, Sr.; Dallas Higginbotham, Anderson County, Jr.; Konrad Peterson, Smoky Valley, Sr.; Max Rickard, Pratt, Sr.; Andrew Schmidtlein, Topeka Hayden, Jr.; David Schulte, Halstead, Sr.; Xavier Slaven, Colby, Sr.; Tyler Stice, Columbus, Sr.; Elliott Strahm, Sabetha, Sr.; Kobey Stroud, Chapman, Sr.; Konner Tannahill, Holton, So.; Weston Ward, Galena, Sr.; Rodney Welch, Parsons, Sr.; Shane Wright, Burlington, Sr.

LB – Drew Bolinger, Fronenac, Jr.; Hunter Boone, Prairie View, Sr.; Andrew Bowman, Caney Valley, Jr.; Mac Brand, Andale, Jr.; Trey Charbonneau, Collegiate, Sr.; Carson Cox, Beloit, Jr.; Will DeVader, Topeka Hayden, So.; Cort Elliot, Smoky Valley, Sr.; Gabe Garber, Sabetha, Jr.; Carter Greenfield, Santa Fe Trail, Sr.; Doug Grider, Halstead, So.; Joseph Helton, Galena, Sr.; Will Herren, Santa Fe Trail, Sr.; Chandler Humble, Girard, Sr.; Hunter Jones, Nickerson, Sr.; Riley Krehbiel, Kingman, Sr.; Cole Martin, Hugoton, Sr.; Caden Parthemer, Andale, So.; Storm Slupianek, Marysville, Jr.; Scott Urban, Perry-Lecompton, Sr.; Peter Vulgamore, Scotty City, Sr.; Mason Walker, Prairie View, Sr.

DB – Austin Adams, Anderson County, Sr; Ethan Baalman, Andale, Sr.; Ty Cooper, Wamego, Sr.; Scotti Easter, Andale, Jr.; Jeff Ebeck, Wellsville, Sr.; Marshall Faurot, Scott City, Sr.; Brandon Ishimura, Frontenac, Sr.; Cael Johnson, Burlington, Jr.; Derek Roever, Marysville, Sr.; Jordan Schippers, Colby, Sr.; Carson Windholz, Smoky Valley, Sr.; Hunter Yager, Scott City, Jr.

K/P – Braeden Cox, Sabetha, Sr.; Logan Demond, Larned, Sr.; Luis Franco, Kingman, Sr.; Clay Gagnon, Collegiate, So.; Bryant Golden, Rock Creek, Jr.; Moses Hinojos, Scotty City, Sr.; Kryk Kyser, Caney Valley, jr.; Mac Piles, Topeka Hayden, Sr.

Class 2A

Pos. Player School Height Weight Year QB Trey Sides Phillipsburg 6-1 160 Sr. RB Zachary Dressler Douglass 6-0 190 Sr. RB Conor Haviland Humboldt 6-0 185 Jr. RB Wyatt Pedigo Hoisington 6-1 205 Jr. WR Quinton Pfaff Chaparral 6-2 180 Sr. WR Tate Vowels Maur Hill 6-0 170 Sr. OL Dylan Anderson Riley County 6-4 280 Sr. OL Joshua Hull Humboldt 6-6 250 Jr. OL Logan Gugelmeyer Lakin 6-3 245 Sr. OL Dane Whalen Osage City 6-1 200 Sr. OL Jaret Shelton Phillipsburg 5-7 220 Sr. DL Chase Ast Conway Springs 6-0 230 Sr. DL Daniel Becker Conway Springs 6-3 240 Sr. DL Matt Baumgartner Nemaha Central 6-4 200 Sr. DL Dylan Marks Southeast of Saline 6-1 231 Sr. LB Dagen Goodner Humboldt 6-0 205 Sr. LB Kasen Keeten Phillipsburg 5-7 165 Sr. LB Mikey Waggoner Riley County 5-10 174 Sr. DB Jake Burke Chaparral 6-2 200 Sr. DB Cole Kramer Nemaha Central 6-1 180 Sr. DB Tristan Kulp Riley County 5-8 170 Sr. DB Nick Montgomery Southeast of Saline 6-3 170 Sr. K Jonathan Hunnacutt Phillipsburg 5-11 190 Sr. P Dylan Hahn Garden Plain 6-4 175 Sr.

Honorable Mention

QB – Garrett Carver, Rossville, Sr.; Jack Caudle, Maur Hill, Jr.; Mason Griffin, Silver Lake, Sr.; Juan Banuelos, Lakin, Sr.; Colton Comer, Pleasant Ridge, Sr.; Jaxson Gebhardt,utheast of Saline, So.; Bo Gooch, Belle Plaine, Sr.; Garrett Harmison, Riley County, Jr.; Kade Melvin, Norton, Jr.; Efren Mercado, Southwestern Heights, Sr.;

RB – Owen Blandamer, Fredonia, Sr.; Kayden Christiansen, Lakin, Jr.; Treylan Gross, Phillipsburg, Sr.; Aaron Guerrero, Hutchinson Trinity, Sr.; Collin Koester, Conway Springs, Jr.; Randall McKinnis, Neodesha, Sr.; Zach Mercer, Conway Springs, Sr.; Clayton Noyons, West Franklin, Sr.; Cohle Phillips, Mission Valley, Sr.; Tate Seabolt, Cimarron, So.; Christian Stoner, Silver Lake, Sr.

WR/TE – Matt Baumgartner, Nemaha Central, Sr.; Matt Cubit, Central Heights, Sr.; Wyatt Earhart, Riley County, Sr.; Zach Hare, Eureka, Jr.; Wyatt Heiman, Silver Lake, Sr.; Kaleb Hurt, Douglass, Sr.; Tucker Hurse, Humboldt, Sr.; Matt Pauly, Garden Plain, Jr.; Garrison Pope, McLouth, Sr.; Colton Prunty, Osage City, Sr.; Bo Reeves, Rossville, So.; Clayton Richter, Pleasant Ridge, Sr.; Ty Sides, Phillipsburg, So.; Tristan Stoner, Silver Lake, Jr.; Hayden Wiltfong, Norton, Sr.; Eli Wiseman, Belle Plaine, So.

OL – Daniel Becker, Conway Springs, Sr.; Kameron Brown, Riley County, Sr.; Alex Cordova, Garden Plain, Sr.; Kody Davoren, Rossville, Jr.; Brett Halstead, Riley County, Sr.; Alex Hammersmith, Hutchinson Trinity, Sr.; Gaton Heald, Minneapolis, Sr.; Cameron Hower, West Franklin, Sr.; Chris Inguanza, Cimarron, Sr.; Aaron Oyler, Cimarron, Sr.; Ethan Schulz, Silver Lake, Sr.; Noah VanKooten, Phillipsburg, Jr.;

DL – Gavin Adams, Southeast of Saline, Sr.; Tim Bernsten, Conway Springs, Sr.; Locke Byers, Garden Plain, Sr.; Jaden Eslinger, Chaparral, Sr.; Christien Hawks, Norton, So.; Isaac Helms, Chaparral, Sr.; Logan Housh, Maur Hill, Sr.; Kyle Hurd, Douglass, Sr.; Chase Meyer, Mission Valley, Sr.; Landon Neufeld, Hutchinson Trinity, Sr.; Noah Newcomb, Southeast-Cherokee, Sr.; Hadley Panzer, Lakin, Jr.; Tyler Walford, Ellsworth, Sr.; David Watts, Humboldt, Sr.; Dane Whalen, Osage City, So.;

LB – Cole Addis, Cherryvale, Sr.; Iverson Bello, Chaparral, Jr.; Shawn Boos, Atchison, Sr.; Izak Castro, Southwestern Heights, So.; Payton Catron, Rossville, Sr.; Tanner Dewey, Cimarron, Sr.; Kaleb Hammeke, Hutchinson Trinity, Sr.; Jake Lindstrom, Silver Lake, Sr.; Brdy Myers, Sterling, Jr.; Zach Nickelson, Jayhawk-Linn, Sr.; John Nowak, Garden Plain, Jr.; Marshall Randall, Horton, Sr.; Gerardo Rathburn, Belle Plaine, Jr.; Mycah Ritchie, Osage City, Sr.; Rudy Rodriguez, Southeast of Saline, Sr.; Zane Schroeder, Hutchinson Trinity, Sr.; Abe Siebenmorgen, Maur Hill, Jr.; Hunter Wagner, Pleasant Ridge, Sr.; Jonathan Wright, Conway Springs, So.

DB – Kaleb Badura, Rossville, Jr.; Juan Banuelos, Lakin, Sr.; Dylan Hahn, Garden Plain, Sr.; Nathan Moon, Phillipsburg, Sr.; Garrett Novotny, Cherryvale, Sr.; Trenton Plinsky, Osage City, Sr.; Xavier Robinson, Hoisington, Sr.; Jarrett Shelton, Chaparral, Sr.; Peyton Winter, Conway Springs, Jr.

K/P – Nick Burger, Garden Plain, Sr.; Taylor Folsom, Maur Hill, Jr.; Alexis Hernandez, Erie, Sr.; Matthew Lobdell, Horton; Joau Lovisi, Rossville, Sr.; Payton Marshall, Cimarron, Sr.

Class 1A

Pos. Player School Height Weight Year QB Hooper Schroeder Sedgwick 5-11 145 Sr. RB Cole Coggins Valley Heights 5-10 150 Jr. RB Ethan Peterson Smith Center 5-9 165 Sr. RB Cooper Williams Jackson Heights 5-8 150 Jr. WR Elian Prieto Elkhart 5-8 160 Sr. WR Kale Schroeder Sedgwick 5-10 175 Jr. OL Garrett Bolinger St. Mary’s Colgan 5-11 245 Sr. OL Joel Montgomery Smith Center 6-1 172 Sr. OL Wes Shaw Hillsboro 6-2 260 Sr. OL Derek VanDorn Centralia 6-3 275 Sr. OL Carson Williams Jackson Heights 6-2 225 Jr. DL Turner Dent Pleasanton 6-0 185 Sr. DL Austin Hobelman Smith Center 6-1 225 Sr. DL Derek Vandorn Centralia 6-3 275 Sr. LB Jared Casey Plainville 6-0 205 Jr. LB Nick Davenport Ell-Saline 6-1 220 Sr. LB Eric Kohncke Sedgwick 5-10 165 Sr. LB Logan Zabel Smith Center 6-1 180 Sr. DB Lane Whisennand Elkhart 5-10 160 Sr. DB Lake Croucher Lyndon 5-9 162 Sr. DB Bray Davis Troy 5-7 142 So. DB Jordan Finnesy Plainville 6-0 170 Jr. K Tanner Copeland Plainville 6-0 155 Sr. P Trace Leners Sacred Heart 6-2 190 Sr.

Honorable Mention

QB – Colby Hoelting, Olpe, Jr.; Kipp Jasper, Troy, Jr.;Kaden McKee, Pleasanton, Sr.; Hunter Morgan, LaCrosse, Jr.; ­Cade Simmons, St. Mary’s Colgan, Sr.; Lane Whisennand, Elkhart, Sr.;

RB – Logan Budy, Jefferson County North, Jr.; Isaac Gore, Centralia, Sr.; Cash Marietta, St. Mary’s Colgan, Sr.; Luke Parks, Ell-Saline, Jr.; Matt Ramey, Inman, Jr.; Kynden Robert, Olpe, So.; Blake Pohlmeier, Pleasanton, Jr.

WR/TE – Hunter Clift, Bluestem, Sr.; Javier Gomez, Elkhart, Sr.; Tyler Heinen, Centralia, So.; Camden Hoelting, Olpe, Sr.; Reid Jasper, Troy, Sr.; Kiles Kitselman, Lyndon, So.; Mason Lacey, Sedgwick, Jr.; Trace Leners, Sacred Heart, Sr.; Kasen McKeen, Pleasanton, Jr.; Treyton Peterson, Ell-Saline, So.; Darrian Ratzlaff, Hillsboro, Sr.; Ellis Slack, Oakley, Jr.; Kobe Spiess, Plainville, Sr.; Daegan Steinlage, Centralia, Sr.; Lane Thomas, Jackson Heights, Sr.

OL – Mason Brenner, Meade, Sr.; Kyle Budy, Jefferson County North, Sr.; Cole Butts, Sacred Heart, Sr.; Jose Garcia, Olpe, Sr.; Patrick Giersch, Ell-Saline, Sr.; Moses Guerrero, Northern Heights, Sr.; Nathan Haufler, Centralia, Sr.; Treven Hegwood, Meade, Sr.; Ryan Junkermeier, Plainville, Sr.; Wyatt Meier, Inman, Sr.; Harrison Meyer, Remington, Sr.; Traquan Miller, Elkhart, Sr.; Michael Showalter, LaCrosse, Jr.; Charles Timmons, Smith Center, So.; Tyler Wagner, Valley Heights, Jr.; Taylor Wamego, Jackson Heights, So.;

DL – Beau Baker, Lyndon, So.; Westin Boaldin, Elkhart, Sr.; Chance Garriott, Olpe, Jr.; Reece Hart, Syracuse, Sr.; Marcus Martinez, Troy, Sr.; Jacob Mott, Troy, Sr.; Noah Mills, Wabaunsee, Sr.; Brady Trimble, Valley Heights, Sr.; Eyann Zimmerman, Republic County, Jr.

LB – Conlon Bruggeman, Jackson Heights, Sr.; Gatlin Clawson, Meade, Sr.; Carter Cox, Olpe, Sr.; Brooks Gardner, Hillsboro, Sr.; Blaine Hinrichs, Olpe, Sr.; Austin Holthaus, Centralia, So.; Tanner Imthurn, Wabaunsee, Sr.; Cal Maquardt, St. Mary’s Colgan, Sr.; Chance O’Hair, Elkhart, Jr.; Tee Preisner, Northern Heights, Jr.; Morgan Rains, Oakley, Sr.; Jeremy Reed, Valley Heights, Sr.; Dustin Tobler, Lyndon, So.; Riley Watkins, Jackson Heights, Jr.; Marcus Waters, Northern Heights, Sr.

DB – Colby Benoit, Smith Center, Sr.; Kamble Haverkamp, Centralia, Jr.; Cameron Beardsley, Valley Heights, Jr.; Andrew Lomshek, St. Mary’s Colgan, Jr.; Kolby Rethman, Jackson Heights, Sr.;

K/P – Nolan Jones, Yates Center, Sr.; Luke Orender, St. Mary’s Colgan, Sr.; Charlie Skidmore, Sacred Heart, Sr.; Kenton Talley, Centralia, Sr.; Connor Tillman, Sedgwick, Fr.; Joan Vilalta Bartes, Meade, Jr.

8-Man Division I

Pos. Player School Height Weight Year QB Landon Everett Canton-Galva 5-9 150 Jr. RB Jordan Raby St. Francis 5-11 174 Sr. RB Eli Salmans Hodgeman County 6-2 200 Jr. WR Dakota Bayliff Medicine Lodge 5-4 145 Sr. WR Brock West Maranatha Academy 6-2 175 Jr. OL Masen McDaniel Attica/Argonia 5-10 220 Sr. OL Dylan Schmidt Caldwell 5-11 170 Sr. OL Tristen Scurlock Udall 6-4 245 Sr. DL Brett Liebl Central Plains 6-3 195 Sr. DL Jarrod Dible Hoxie 5-11 220 Sr. DL Andres Rios Ness City 6-2 220 Sr. LB Adam Krien St. Francis 6-0 190 So. LB Chayde Snyder South Central 6-0 167 Jr. LB Drake Steinbrok Clifton-CLyde 5-10 180 Sr. DB Gage Girk South Central 5-9 150 Jr. DB Tyson Struber Canton-Galva 6-2 165 Fr. K Jordan Bowers Burlingame 5-11 180 Sr. P Cole Thomas Burlingame 5-8 145 Jr.

Honorable Mention

End – Spencer Bowman, Hodgeman County, Sr.; Codie Cannon, West Elk, Sr.; Hunter Engle, Madison, So.; Cobey Fiske, Solomon, Jr.; Ezra Goodman, Attica/Argonia, Sr.; Grant Heldstab, Central Plains, Sr.; Trevin Lewis, Burlingame, Sr.; Brody McDowell, Hill City, So.; Jalen Risley, Caldwell, Sr.; Layton Sears, Sedan, Sr.; Tyson Struber, Canton-Galva, Fr.; Karson Waters, Macksville, Sr.

Line – Cody Baxter, St. Francis, Sr.; Wyatt Dreiling, Victoria, Sr.; Ethan Eckhoff, Hodgeman County, Sr.; Payton Edwards, Central-Burden, Sr.; Jobe Fowles, Solomon, Sr.; Shane Garman, Solomon, Sr.; Jayce Hamel, Hill City, So.; Kody Hawkinson, Little River, Sr.; Jess Hermosillo, Leoti, Sr.; Nicholas Higginbotham, Maranatha Academy, Jr.; Jay Nightengale, Canton-Galva, Jr.; Nathan Ohlde, Clifton-Clyde, Sr.; Nick Pearson, Canton-Galva, Jr.; Andre Rios, Ness City, Sr.; Jacob Schroeder, Victoria, Sr.; Dellon Shelton, Hodgeman County, Zac Smylie, Sedan, Sr.; Davin Stutesman, Madison, Sr.; Taye Washington, Hoxie, Sr.; Reegon Witt, Oberlin, Sr.

Back – Brew Biggs, Lincoln, Sr.; Conner Born, Hill City, Sr.; Garrett Burden, Medicine Lodge, Sr.; Nate Burdette, Maranatha Academy, Jr.; Clayton Cook, Central-Burden, Sr.; Brady Dinkel, St. Francis, Jr.; Josh Fielder, Udall, Sr.; Montana Giffin, Burlingame, Sr.; Seth Greenwood, Burlingame, Sr.; Angel Guzman, Ness City, Sr.; Tayte Halderman, Sedan, Jr.; Cody Hazelton, Moundridge, Sr.; Jared Kennedy, Hoxie, Sr.; Logan Krause, Solomon, Sr.; Brogan Meyers, Cedar Vale-Dexter, So.; Lawson Oeser, Central Plains; Jayvon Pruitt, Victoria, So.; Corbin Rice, Caldwell, Sr.; Carson Rich, Spearville, Jr.; Kayde Rietzke, Leoti, So.; Edwin Rodriguez, Ness City, So.; Trint Rogers, Chase, So.; Isaac Salmans, Hodgeman County, So.; Keegan Shubert, WaKeeney, Sr.; Cole Stephenson, Spearville, Sr.; Nasum Wasson, Madison, Jr.; Wylie Weems, Hoxie, Jr.; Sheldon Whalen, Leoti, So.; Jace Wilson, Oswego, Jr.

LB – Eli Basvic, Solomon, Sr.; Jerred Bieberle, Central Plains, Jr.; Shadyron Blanka, St. Francis, So.; Sam Bretz, Hoxie, Sr.; Cael Budke, Chase, Jr.; Tanner Groene, Central-Burden, Sr.; Brandon Huff, Chanton-Galva, So.; Cason Liebst, Medicine Lodge, Jr.; Dylan Maltbie, Madison, Sr.; Dylan Schmidt, Caldwell, Sr.; Chade Snyder, South Central, Jr.; Cooper Windholz, Victoria, Sr.

K/P – Javon Allen, Bennington, Jr.; Devin Ryan, Central Plains, Sr.; Dallas Schneider, WaKeeney, Sr.; Graham Stephens, Little River, So.; Trevor Whiteman, Udall, Jr.

8-Man Division II

Pos. Player School Height Weight Year QB Quinn Buessing Axtell 6-1 175 Jr. RB Adam Albertini St. Paul 5-9 165 Jr. RB Darnell Holloway Osborne 6-4 195 Sr. WR David Cramer Dighton 5-11 165 Sr. WR Hunter Koch Axtell 5-10 170 Sr. OL Luke Higgason Otis-Bison 6-1 225 Sr. OL Dante Hudson Dighton N/A N/A Sr. OL Nick Malone South Barber 6-0 180 Sr. DL Gage Cantrell South Barber 6-1 185 Jr. DL Pete Peters Hanover 6-3 205 Sr. DL Silas Smith Brewster 5-7 150 Sr. LB Carter Bruna Hanover 6-1 210 Sr. LB Zane Colson Rock Hills 5-9 160 Sr. LB Kade Miller Osborne 6-2 175 Sr. DB Blair Hoffman Dighton 5-10 165 Sr. DB Daiken Stallbaumer Hanover 6-1 195 Sr. K Jesus Saenz Northern Valley 6-0 224 Sr. P Gabriel Salas Santanta 6-0 156 Sr.

Honorable Mention

End – Adam Hall, Central Christian, Jr.; Kolgan Ohl, Southern Coffey, Sr.; Emilio Perez, South Barber, So.; Eric White, Waverly, Sr.; Maitland Wiltse, Otis-Bison, Sr.

Line – Tate Barrientes, Slyvan-Lucas, So.; Cade Cohorst, Hanover, Sr.; Easton Dent, St. Paul, Jr.; mason Duskie, Lakeside, Sr.; Landon Gehring, Thunder Ridge, Sr.; Isaac Heskett, Marmaton Valley, Sr.; Eric Koenigsman, St. John’s, Jr.; Jon Lee, Waverly, Sr.; Salem Love, Stafford, Sr.; Zane Lyons, South Barber, Jr.; Bilaey Nachtigal, Central Christian, Sr.; Kyle Naerebout, Centre, Jr.; Dalton Osenbaugh, Stafford, Sr.; Sam Princ, Sylvan-Lucas, Sr.; Koby Talbot, Axtell, So.; Ben Towner, St. John’s, Sr.; Kris Wagner, Satanta, Sr.; Jordan Wherry, Osborne, Sr.; Jonah Weber, Hanover, Jr.;

Back – Thomas Atkins, Hanover, Sr.; Caden Bach, Northern Valley, Sr.; Beau Batchman, Sylvan-Lucas, jr.; Carter Bruna, Hanover, Sr.; Xavier Espinosa, Centre, Sr.; Anton Foust, Otis-Bison, Sr.; Houston Friend, Satanta, Jr.; Brandon Grauerholz, Thunder Ridge, Sr.; Neal Gugelmeyer, South Barber, Sr.; Blake Harnden, Attica/Argonia, Sr.; Dalton Hoffman, Dighton, Sr.; Darrien Holloway, Osborne, Jr.; Joel Hutfles, Wetmore, Sr.; Luke Johnson, Sharon Springs, Sr.; Dalen Kistner, Hartford, Sr.; Caleb Lambert, Central Christian, Jr.; Dawson Leimkuhler, Southern Coffey, Sr.; Jake Newton, Waverly, Sr.; Wes Patterson, Waverly, Jr.; Lane Peter, Blue Valley, Sr.; Jeremy Pfaff, Minneola, Jr.; Drew Pyle, Waverly, Sr.; Trevor Rooks, South Barber, Jr.; Gabriel Salas, Satanta, Sr.; Nick Stutsman, Northern Valley, Sr.; Rylee Whelchel, Rock Hills, Jr.

LB – Tyler Barrientes, Sylvan-Lucas, Sr.; Garrett Burns, Central Christian, Jr.; Cameron Campuzano, Rural Vista, So.; Collin Carlson, St. Paul, Sr.; Garret Dalinhaus, Frankfort, Jr.; Dail Dubbert, St. John’s, Sr.; Bevan Grading, Otis-Bison, Jr.; Caleb Hildebrand, Stafford, Sr.; Kane Johnson, Pike Valley, Sr.; William Lowder, Marmaton Valley, So.; Cole Montgomery, Blue Valley, Sr.

K/P – Tristyn Garman, Pike Valley, Sr.; Nick Gift, Stafford, Sr.; Carson Schreiner, Frankfort, Sr.