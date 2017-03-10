Five-game planner for March 11

Royals
Saturday
at Cleveland, 2:05*
Sunday
LA DODGERS, 3:05*
Monday
at Colorado, 3:10
Tuesday
LA ANGELS, 3:05*
Wednesday
at Chicago White Sox, 3:05*
Tickets: 1-800-676-9257; *-Spring training
Sporting KC
Saturday
FC DALLAS, 8
March 18
SAN JOSE, 7:30
March 31
at Toronto, 6:30
April 9
COLORADO, 6
April 15
at Portland, 9:30
Tickets: 1-888-452-4625
Missouri
WOMEN’S BASKETBALL
TBA
NCAA Tourney, TBA
Tickets: 1-800-228-7297
Kansas
MEN’S BASKETBALL
TBA
NCAA Tourney, TBA
Tickets: 1-800-344-2957
Kansas State
MEN’S BASKETBALL
Saturday
TBA, 5*
WOMEN’S BASKETBALL
TBA
NCAA Tourney, TBA
Tickets: 1-800-221-2287; *-Big 12 Tournament, at Sprint Center
UMKC
MEN’S BASKETBALL
Saturday
TBA, 10*
Tickets: 1-844-865-2326; *-WAC Tournament, in Las Vegas
Comets
Sunday
at Milwaukee, 2:05*
Tickets: 855-452-4625; *-MASL Playoffs
Mavericks
Sunday
TULSA, 4:05
Tuesday
WICHITA, 7:05
Friday
at Quad City, 7:05
March 18
at Quad City, 7:05
March 22
ALLEN, 7:05
Tickets: 1-800-745-3000
All times are p.m. unless noted
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