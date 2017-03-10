Scores & Stats

March 10, 2017 6:09 PM

Five-game planner for March 11

Royals

Saturday

at Cleveland, 2:05*

Sunday

LA DODGERS, 3:05*

Monday

at Colorado, 3:10

Tuesday

LA ANGELS, 3:05*

Wednesday

at Chicago White Sox, 3:05*

Tickets: 1-800-676-9257; *-Spring training

Sporting KC

Saturday

FC DALLAS, 8

March 18

SAN JOSE, 7:30

March 31

at Toronto, 6:30

April 9

COLORADO, 6

April 15

at Portland, 9:30

Tickets: 1-888-452-4625

Missouri

WOMEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-228-7297

Kansas

MEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-344-2957

Kansas State

MEN’S BASKETBALL

Saturday

TBA, 5*

WOMEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-221-2287; *-Big 12 Tournament, at Sprint Center

UMKC

MEN’S BASKETBALL

Saturday

TBA, 10*

Tickets: 1-844-865-2326; *-WAC Tournament, in Las Vegas

Comets

Sunday

at Milwaukee, 2:05*

Tickets: 855-452-4625; *-MASL Playoffs

Mavericks

Sunday

TULSA, 4:05

Tuesday

WICHITA, 7:05

Friday

at Quad City, 7:05

March 18

at Quad City, 7:05

March 22

ALLEN, 7:05

Tickets: 1-800-745-3000

All times are p.m. unless noted

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