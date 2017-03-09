Scores & Stats

March 9, 2017 6:40 PM

Five-game planner for March 10

Royals

Friday

OAKLAND, 7:05*

Saturday

at Cleveland, 2:05*

Sunday

LA DODGERS, 3:05*

Monday

at Colorado, 3:10

Tuesday

LA ANGELS, 3:05*

Tickets: 1-800-676-9257; *-Spring training

Sporting KC

Saturday

FC DALLAS, 8

March 18

SAN JOSE, 7:30

March 31

at Toronto, 6:30

April 9

COLORADO, 6

April 15

at Portland, 9:30

Tickets: 1-888-452-4625

Missouri

MEN’S BASKETBALL

Friday

TBA*

WOMEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-228-7297; *-SEC Tournament, in Nashville

Kansas

MEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-344-2957

Kansas State

MEN’S BASKETBALL

Friday

TBA*

WOMEN’S BASKETBALL

TBA

NCAA Tourney, TBA

Tickets: 1-800-221-2287; *-Big 12 Tournament, at Sprint Center

UMKC

MEN’S BASKETBALL

Friday

TBA, 10:30*

WOMEN’S BASKETBALL

Friday

New Mexico State, 2*

Tickets: 1-844-865-2326; *-WAC Tournament, in Las Vegas

Comets

Sunday

at Milwaukee, 2:05*

Tickets: 855-452-4625; *-MASL Playoffs

Mavericks

Friday

ALLEN, 7:35

Sunday

TULSA, 4:05

Tuesday

WICHITA, 7:05

March 17

at Quad City, 7:05

March 18

at Quad City, 7:05

Tickets: 1-800-745-3000

All times are p.m. unless noted

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