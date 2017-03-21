Photo gallery: Diamondbacks 4, Royals 2

Kansas City Royals' Jorge Soler is congratulated after hitting a home run in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Peter O'Brien is congratulated after a home run in the second inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Peter O'Brien connects on a home run in the second inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Peter O'Brien rounds the bases past Arizona Diamondbacks third baseman Jake Lamb on a second inning home run in the second inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Jorge Soler connects on a home run in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals starting pitcher Jason Vargas throws during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals starting pitcher Jason Vargas looks at a new ball after giving up a home run to Arizona Diamondbacks' Chris Herrmann in the second inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals relief pitcher Joakim Soria throws in the sixth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals center fielder Lorenzo Cain walks in from the outfield with left fielder Jorge Soler during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals relief pitcher Scott Alexander throws in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Arizona Diamondbacks second baseman Brandon Drury forces out Kansas City Royals' Alex Gordon and completes the double play on Jorge Soler in the second inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals first baseman Whit Merrifield fields a groundout by Arizona Diamondbacks' David Peralta in the third inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals second baseman Raul Mondesi fields a groundout by Arizona Diamondbacks' Daniel Descalso in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals second baseman Raul Mondesi fields a groundout by Arizona Diamondbacks' Gregor Blanco in the third inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Arizona Diamondbacks left fielder Chris Herrmann and fans watch the home run ball of Kansas City Royals' Jorge Soler clear the wall in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals relief pitcher Yender Caramo throws in the seventh inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals right fielder Billy Burns miss a triple by Arizona Diamondbacks' Nick Ahmed in the sixth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Whit Merrifield dives back to first safely before the tag form Arizona Diamondbacks first baseman Daniel Descalso in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Lorenzo Cain jokes around with first base coach Rusty Kuntz after flying out in the fourth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Alex Gordon beats the throw to Arizona Diamondbacks first baseman Daniel Descalso on a grounder in the fourth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals left fielder Jorge Soler misplays a triple by Arizona Diamondbacks' Gregor Blanco in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals third baseman Cheslor Cuthbert snags a groundout by Arizona Diamondbacks' Jeff Mathis in the sixth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals second baseman Raul Mondesi looses the ball trying to tag out Arizona Diamondbacks' Chris Herrmann on a steal of second in the fourth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals relief pitcher Peter Moylan throws in the eighth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Arizona Diamondbacks second baseman Brandon Drury gets the ball in time to tag out Kansas City Royals' Alex Gordon trying to steal second in the fourth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals right fielder Alex Gordon catches a fly ball out on Arizona Diamondbacks' Brandon Drury in the third inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals starting pitcher Jason Vargas is greeted as he walks in from being relieved in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game against the Arizona Diamondbacks in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Arizona Diamondbacks' David Peralta steals third before the tag from Kansas City Royals third baseman Mike Moustakas in the fifth inning during Tuesday's spring training baseball game in Scottsdale, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com
Kansas City Royals' Alcides Escobar during Tuesday's spring training workout in Surprise, Arizona.
John Sleezer
jsleezer@kcstar.com